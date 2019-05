Bologna ha ricordato il capitano di tante battaglie e di tanti successi. Giacomo Bulgarelli, bandiera della squadra felsinea è stato celebrato sotto le Due Torri con la settima edizione di un premio molto atteso e sentito. Fabio Capello, presidente della giuria ha voluto ricordare così il suo caro amico scomparso dieci anni fa:

“E’ stato un grande e sempre con tanta umiltà. Tutti lo hanno apprezzato per la sua serietà, per l’attaccamento al Bologna, per quello che è riuscito a fare per la sua squadra. Questo premio è una cosa bellissima ed il pubblico numeroso alla premiazione significa che l’amore per questa persona è ancora molto sentito e che ci sono dei valori che non si possono perdere”.

Il Premio Bulgarelli Number 8 è andato al centrocampista del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella giudicato come migliore mezzala della stagione appena conclusasi. “Per me è una bellissima soddisfazione – ha spiegato Barella ritirando il premio – e nel vedere i nomi dell’albo d’oro e della giuria ho pensato ad uno sbaglio”.

Poi intervistato da Sky ha parlato anche del suo futuro: “Mi fa piacere l’interesse di grandi club” e di Nazionale “da quando c’è Mancini è diventata un piacere”.

Prima di Barella il premio era andato a grandi campioni come Pirlo, Xavi, Pogba e Iniesta. La giuria composta da nomi importantissimi del calcio italiano quali José Altafini, Gianni Rivera, Luis Suarez, Sandro Mazzola, dal giornalista Luigi Colombo e dai rappresentanti AIC Damiano Tommasi, Gianni Grazioli e Sergio Campana ha premiato anche Nicolò Zaniolo come migliore mezzala emergente della serie A.

Riconoscimenti anche per il mondo del calcio femminile con Marta Carissimi del Milan (miglior giocatrice della massima serie) e Rita Guarino (miglior tecnico del campionato).

Video intervista di Emilio Buttaro