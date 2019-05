(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Il progetto condiviso tra la Federazione Pugilistica italiana e l’Istituto per il Credito sportivo per lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture continua con iniziative rivolte a tutte le associazioni e società affiliate. Grazie a questo accordo, ora il Credito Sportivo mette a disposizione il Mutuo Light 2.0, un nuovo prodotto finanziario, riservato agli investimenti nello sport che vanno da diecimila a 60mila euro e prevede rate mensili con un ammortamento della durata massima di 7 anni. La novità e’ che il finanziamento, assistito da una lettera di referenza da parte della Fpi, rilasciata in favore di chi avanza la richiesta, può essere garantita totalmente dal Fondo di Garanzia per l’Impiantistica gestito direttamente dall’Istituto per il Credito Sportivo.