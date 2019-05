(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Appena otto giorni fa Xavi, ex bandiera del Barcellona e da tre anni ‘regista’ dell’Al Sadd, aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato, oggi diventa il nuovo allenatore della squadra di punta del calcio del Qatar. Infatti l’Al Sadd ha annunciato via Twitter che il 39enne spagnolo, 100 presenze con la maglia del club, prende il posto in panchina di Jesualdo Ferreira. Così Xavi comincia immediatamente la carriera di tecnico, che non ha mai nascosto di voler intraprendere, con il sogno di guidare un giorno il Barcellona. “E sarà proprio quella blaugrana, di Johan Cruijff e della Masia – ha fatto sapere oggi – la filosofia a cui mi ispirerò. Sono eccitato per questa mia nuova avventura, e di vedere cosa mi offre il futuro. Ciò che ho ttenuto da calciatore (otto titoli della Liga e 4 Champions, oltre al Mondiale e a due Europei vinti con la Spagna n.d.r.) è stato un privilegio”.