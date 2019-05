CARACAS – Lo stadio Olímpico della UCV é stato lo scenario di tante imprese nel calcio venezuelano. Su questo campo ai piedi dell’Ávila il Caracas ha mandato al tappeto formazioni del calibro di San Lorenzo, Gremio, Lanús, Chivas ed altri. Oggi, alle 16:00, ospiterà il Liverpool nella gara di ritorno dei sedicesimi della Coppa Sudamericana. All’andata la formazione uruguaiana ha vinto per 1-0 con un gol all’89esimo di Maximiliano Bajter.

Nel match d’andata i rojos del Ávila hanno dominato la gara ma senza riuscire ad affondare il colpo vincente. Le occasioni più nitide erano capitate sui piedi di Jesús Arrieta e Berbardo Añor.

Stasera davanti al suo pubblico il Caracas cercherà non solo di ribaltare il risultato, ma anche sfatare il tabú con la “Zona Cesarini”.

Per la gara di oggi, mister Noel Sanvicente potrà schierare nuovamente Ricardo “Kuki” Martins, assente nella gara d’andata a causa di una squalifica. “Vogliamo vincere il Torneo Apertura e ribaltare il risultato in Coppa Sudamericana” ha dichiarato in un comunicato stampa il capitano del Caracas, Martins.

Torneranno sotto gli ordini dell’ex selezionatore della nazionale l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana e Robert Hernández, ma quest’ultimo sicuramente partirà dalla panchina al suo posto giocherà un’altro calciatore di origine italica Daniel Saggiomo. La gara tra Caracas e Liverpool sarà diretta dal colombiano Nicolás Gallo.

Tutto é pronto per una gara che promette regalare emozioni. I rojos del Ávila sanno che hanno tutte le carte in regola per ribaltare la situazione perché sono una squadra “che non cammina mai sola”.

Probabili Formazioni

Caracas FC: Alain Baroja – Eduardo Ferreira, Gilbert Guerra, Rubert Quijada, Bernardo Añor – Leonardo Flores, Ricardo Martins, Néstor Canelón, Daniel Saggiomo – Richard Celis, Jesus Arrieta. DT: Noel Sanvicente.

Liverpool: Jorge Bava – Steve Makuka, Franco Romero, Gonzalo Maulella – Maximiliano Bajter, Alan Medina, Hernán Figueredo, Martin Rivas – Federico Martínez, Maureen Franco, Diego Guastavino. DT: Paulo Pezzolano.

(di Fioravante De Simone)