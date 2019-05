(ANSA) – ROMA, 28 MAG – In Birmania sette giovani attori sono stati arrestati e sono in attesa di processo per uno spettacolo di strada, eseguito durante i festeggiamenti per il Nuovo Anno, il Water Festival, celebrato lo scorso aprile, in cui è stata fatta della satira sul governo e sui militari. Si tratta, spiega la Bbc, di uno spettacolo ripreso da telefonini e finito sui social, che non è piaciuto ai militari. Uno degli attori ha indossato una divisa da soldato eseguendo un ballo. Le forze armate hanno ancora un potere enorme nella Birmania del nuovo corso democratico. Secondo l’emittente britannica, i militari sfruttano le leggi risalenti agli anni della dittatura militare – finora non abolite, malgrado quanto promesso dalla leader de facto, la Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi -, per mettere a tacere critiche giornalistiche e satira contro di loro. Fra gli attori arrestati c’è anche la giovane Su Yadanar Myint, che secondo la Bbc ora rischia quattro anni di carcere.