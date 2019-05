PECHINO. – Il contenzioso commerciale tra Usa e Cina vedrà mercoledì alle 20.00 di New York (8.00 di giovedì a Pechino) un confronto inedito e diretto su Fox Business tra la “padrona di casa” Trish Regan e Liu Xin, della Cgtn, canale all news in lingua inglese della tv di Stato Cctv. Un duello che si preannuncia acceso tra le due anchorwomen di punta, titolari rispettivamente delle rubriche “Trish Regan Primetime” e di “The Point”.

Di sicuro sarà a tutto campo (“senza lancio di fango” e “onesto”, hanno promesso) e pieno di scintille, almeno a giudicare dalle avvisaglie. La querelle è di pochi giorni fa: Regan ha sostenuto che i cinesi rubano l’equivalente di 600 miliardi di dollari annui di proprietà intellettuale Usa; Liu le ha risposto di “studiare di più, perché 600 miliardi di dollari è il dato globale” e accusandola di di essere una “guerrafondaia economica”.

Quanto basta, tra colpi bassi, rilanci e contraccolpi, per dare il via a un crescendo combattuto dalle due star su Twitter, con un contenzioso diventato virale sui social network cinesi. Il dibattito, chiamato dalla Cgtn “Primo della storia” (con link collegato in mandarino), è stato sostenuto dal Quotidiano del Popolo (“voce” del Partito comunista cinese), dalla Cctv e dal tabloid Global Times: tutti hanno condiviso informazioni e dati sullo scontro.

Le tifoserie sono pronte: anche il compassato portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang, in conferenza stampa, ha oggi sollecitato tutti a guardare “il dibattito” tra Liu e Regan. “La verità – ha assicurato – diventerà più chiara. Sono come tutti, sono molto interessato. Spero che ognuno possa vederlo”. Resta tuttavia incerto, malgrado il clamore e la pubblicità, se il “duello” sarà alla fine trasmesso in diretta per l’audience cinese.