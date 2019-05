CARACAS – Ha battuto 2715 valide, 174 fuoricampo, 1208 punti a casa. Per conoscere meglio questo storico personaggio: su 19.528 uomini che hanno giocato in Major League Baseball, solo 65 hanno più valide di lui. Ha giocato durante in 4 decenni, iniziando a giocare nel 1969 ed ha appeso gli spike al chiodo nel 1990. Va anche ricordato che nel 1980 ha vinto la classifica della media battuta della National League, con la maglia dei Chicago Cubs ed ha anche partecipato ad un All-Star Game nel 1981.

Eppure il povero Bill Bunkner é sempre ricordato per un errore commesso alle World Series del 1986 con la maglia dei Boston Red Sox. Quella palla che è passata in mezzo alle sue gambe.

Ieri é scomparso all’età di 69 anni e a darne la notizia é stata la famiglia.

“Dopo aver lottato per diversi anni con la demenza, Bill Buckner é scomparso. Bill ha lottato con coraggio come lo ha fatto durante tutta la sua vita. I nostri cuori sono frantumati, però sappiamo che adesso é nelle braccia del Signore” hanno scritto i familiari in un comunicato stampa.

Forse i più giovani non lo ricorderanno, ma in gara 6 delle World Series del 1986, i Boston Red Sox vivevano ancora all’ombra della famosa “Maledizione del Bambino” (in quell’anno si commemorava il 68º aniversario dell’ultimo scudetto). Nella fatidica gara contro i New York Mets erano avanti 3 partite a 2 sui New York Mets. Al 10° inning di gara-6, perché i 9 inning regolamentari erano finiti 3-3. Al 10° attacco quindi Boston aveva segnato 2 volte.

Nel turno di battuta dei Mets segnano due punti e pareggiano i conti. Con 2 out in base c’era Ray Knight, alla battuta Mookie Wilson. Che colpisce la palla e rotola verso la prima base, posizione di copertura di Buckner, la pallina fa un’effetto strano e gli passa in mezzo alle gambe. Era un’azione di routine, prendere un rolling e pestare il primo cuscinetto per mandare la gara ad oltranza. Grazie a quella “papera” i Mets vinsero e tutto il resto é storia: i newyorkesi vinsero le Word Series. Se questa azione fosse avvenuta in quest’era tecnologica Buckner sarebbe stato tendenza in Twitter e protagonista di innumerevoli “meme”.

“Quando quella palla é passata in mezzo alle gambe di Bill, tutte le persone non solo hanno visto l’errore, ma l’hanno giudicata come una cosa personale, provocata dallo stesso giocatore” cosí ricorda la giocata il giornalista Bob Ryan.

Quella giocata segnò la carriera e la vita dell’incolpevole Bill Buckner. Quando appese gli scarpini al chiodo nel 1990, le critiche e gli sfottò di tifosi e media (accendeva la televisione e sentiva i Simpsons o i protagonisti di chissà quale telefilm che lo citavano se c’era da descrivere una brutta figura) continuavano tanto da spingere il giocatore a trasferirsi in un’altra regione degli Stati Uniti. Il povero Billy aveva addirittura gli incubi con quell’azione di gioco.

Tanto rimase colpito che quando i Red Sox lo invitavano a qualche ceremonia nel Fenway Park lui sempre respingeva l’invito. Fortunatamente per lui, nel 2004 i Boston Red Sox sfatarono la maledizione del Bambino travolgendo per 4 – 0 i Saint Louis Cardinals.

Riposa in pace campione.

(di Fioravante De Simone)