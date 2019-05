(ANSAmed) – BEIRUT, 28 MAG – Circa 230 civili sono stati uccisi in un mese nel nord-ovest della Siria e oltre 700 sono rimasti feriti, anche molto gravemente, nel corso dell’offensiva in corso da parte del governo siriano e della Russia nella zona dove operano milizie anti-regime e dove sono ammassate circa tre milioni di persone. Lo riferisce oggi l’Unione delle organizzazioni di soccorso medico in Siria (Uossm), organizzazione non governativa siriana che gestisce diversi ospedali e cliniche nelle regioni colpite.