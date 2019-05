(ANSA) – BERGAMO, 28 MAG – Gian Piero Gasperini resta all’Atalanta. L’allenatore ha raggiunto un accordo di massima con il presidente Antonio Percassi per il prolungamento del contratto di un anno fino al 2022 con opzione per il successivo. Il tecnico, in nerazzurro dall’estate 2016, non andrà alla Roma nonostante un triennale garantito a 3 milioni a stagione. Gasperini ora ne guadagna 1,5. Entro domani l’annuncio, come riferito dallo stesso vertice societario oggi ai cronisti al Golf Club Ai Colli di Bergamo: ”Ci rivedremo domattina per un caffè e allora saprete tutto, ma sono ottimista e fiducioso”.