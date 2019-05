BUENOS AIRES. – Buenos Aires è stata scelta come sede gastronomica per il Latinoamerica, non solo per questo evento che si realizzerà dal 3 al 5 giugno, ma anche per il campionato argentino della “pizza e della empanada”. Con la differenza che il vincitore del campionato della pizza potrà classificare per i mondiali previsti a Parma nel 2020.

Entrambi i campionati si realizzeranno presso il Centro Costa Salguero dove si trova la Fiera alimentare. I concorrenti potranno utilizzare solamente le materie prime e gli utensili autorizzati dagli organizzatori (L’associazione di proprietari di pizzerie e le “casas de empanadas”), quindi preparare gli ingredienti e cucinare davanti al pubblico.

Gli anfitrioni hanno avvisato che i posti disponibili si sono rapidamente esauriti in tempi record, parteciperanno maestri pizzaioli provenienti da Messico, Colombia, Brasile, Perù, Cile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba e Repubblica Dominicana.

Si sono aperte le più svariate categorie: dalla pizza classica, alla senza glutine, gourmet, forno a legna, elettrico, a pala e con le differenti qualità di impasto.

Ci sarà una giuria di diverse personalità tra cui : gli chef Daniel Ferrada, Diego Veras, Gonzalo Alderete Pagé, Juan Ferrara; i pizzaioli Maurizio De Rosa, Néstor Gattorna, Paolo Spadaro, Danilo Ferraz e Federico Domínguez Fontán; i giornalisti enogastronomici Pietro Sorba e Juan Carlos Fola.

(di Angelo Di Lorenzo)