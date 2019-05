CARACAS – Il Centro Social Italo Venezolano (CSIV) di Mérida farà da cornice ai festeggiamenti della Giornata Nazionale dello Sport, evento che si svolge in concomitanza con la festa della Repubblica Italiana. La manifestazione sportiva dal 2003 scende in campo nel Bel Paese e dall’anno scorso in Venezuela.

In questa giornata nel segno dello sport, nel sodalizio della città andina le discipline in gara saranno “bolas criollas”, calcio, domino, “frontón” e “tennis campo”.

Al torneo di bolas criollas parteciperanno dieci squadre maschile ed una femminile. La formula sarà ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale.

Inoltre il CSIV di Mérida organizzerà tre tornei di calcio: “Primera”, “Super” e “Supra”. Al torneo di Primera parteciperanno quattro squadre di calciatori Under 44. In quello Super le squadre impegnate saranno cinque ed i campioni in campo hanno un’età compresa tra i 44 ed 54 anni. Infine, in quello Supra le squadre in campo saranno cinque ed campioni in campo sono over 55.

I tornei di Frontón e Tennis saranno individuali e ci sarà un tabellone con gli accoppiamenti stabiliti tramite sorteggio come accade nei grandi campionati.

Nel domino ci saranno squadre miste e per determinare il team campione si svolgeranno gare ad eliminazione diretta.

La Gionata Nazionale dello Sport si propone di sensibilizzare gli italiani all’estero sul tema della salute psicofisica collegata alla pratica dello sport nonché sull’importanza delle sane abitudini alimentari proprie della nostra dieta mediterranea. Oltre al Centro Social Italo Venezolano di Mérida anche il Club Italo di Barinas svolgerà una serie di attività per festeggiare la Giornata Nazionale dello Sport.

Tra i paesi che ospiteranno questa iniziativa ci sono: Argentina, Brasile, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Venezuela.

Durante questa attività ci sarà anche un omaggio floreale ai simboli patri italiani presenti nel club italico di Mérida.

(di Fioravante De Simone )