(ANSA) – NEW YORK, 29 MAG – Un morto e 130 feriti: questo il bilancio preliminare dei tornado che si sono abbattuti sull’Indiana e sull’Ohio causando distruzione. Ed è emergenza tornado anche in Kansas, dove Kansas City si prepara a essere colpita. Anche New York si prepara a un possibile tornado. A lanciare l’allarme è il National Weather Service, che avverte: forti venti e possibili inondazioni potrebbero verificarsi nell’area di New York, che si trova sulla traiettoria di una “pericolosa tempesta”.