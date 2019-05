(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Lo speaker dei Comuni, John Bercow, non ha intenzione di lasciare la sua poltrona questa estate, dopo 10 anni in carica, come secondo alcuni amici aveva detto in precedenza: una mossa che rischia di suscitare le ire degli euroscettici più intransigenti, secondo i quali lo ‘speaker’ punterebbe a rimanere per ostacolare una possibile uscita del regno dall’Ue senza un accordo con Bruxelles. Lo stesso Bercow ha detto al Guardian che non sarebbe “sensato lasciare la poltrona” mentre il Parlamento affronta importanti questioni. E in un messaggio più diretto ha avvertito i candidati alla leadership Tory di non premere per un ‘no deal’ senza il permesso del Parlamento. Bercow ha negato di avere detto che avrebbe lasciato questa estate, possibilmente in luglio. Una precisazione che secondo il Guardian verrà vista come un rimprovero ai candidati favoriti alla successione di Theresa May, incluso Boris Johnson il quale insiste che Londra dovrà uscire dall’Ue il 31 ottobre anche senza un accordo con Bruxelles.