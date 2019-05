(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAG – Estesa fino alla mezzanotte di domani l’allerta rossa della Protezione Civile e dell’Arpae regionali per criticità idraulica – ossia per il rischio di piene dei fiumi – sulla pianura emiliana centrale nei territori del Parmense, Modenese, Reggiano e Bolognese. Sul resto dell’Emilia-Romagna, l’allerta è di colore giallo. Per la giornata di domani, viene spiegato, “permangono condizioni di moderata instabilità atmosferica con probabili rovesci temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata, associati ad una ventilazione sostenuta da Nord-Est. Il codice colore rosso nella zona” della pianura emiliana centrale “è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti vallivi arginati del fiume Secchia sollecitati dalla lunga sequenza delle piene di maggio”.(ANSA).