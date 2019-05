(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Mai, e sottolineo mai, baratterei il mio lavoro e la mia professione per alcunché e sono troppo rispettoso delle prerogative del Csm per permettermi di interferire sulle sue scelte e in particolare sulla scelta del procuratore di Roma e dei suoi aggiunti”. Lo sottolinea in una nota l’ex consigliere del Csm Luca Palamara.