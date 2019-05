(ANSA) – TORINO, 29 MAG – Il Torino, per il settimo anno consecutivo, svolgerà la preparazione precampionato a Bormio (Sondrio). I granata raggiungeranno la località valtellinese il 13 luglio, dopo un paio di giorni di preritiro e test al Filadelfia, e vi rimarranno fino al 27. In questo periodo Walter Mazzarri getterà le basi per la stagione 2019-20 con un intenso programma di allenamenti atletici e tecnico-tattici. Verranno disputate anche tre amichevoli e avrà luogo la tradizionale presentazione della squadra ai media e ai tifosi.