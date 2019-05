(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Due tifosi sono rimasti feriti stamattina a Baku (Azerbaigian) in seguito a incidenti fra supporter delle due squadre che stasera giocheranno la finale di Europa league, cioè l’Arsenal e il Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo quanto reso noto da un portavoce del ministero della sanità, uno dei due feriti è britannico ed è finito in ospedale con una ferita alla testa dopo uno scontro tra tifosi delle opposte fazioni, l’altro invece è un cittadino russo coinvolto in una rissa in un bar. Per la finale fra le due formazioni britanniche non c’è stata una grandissima partecipazione di tifosi dalla Gran Bretagna, probabilmente anche a causa dei costi. Ai sostenitori sono stati riservati seimila biglietti per parte. Sia l’Arsenal che il Chelsea hanno comunque molti tifosi anche in Azerbaigian, mentre altri supporter sono giunti a Baku dalla Russia.