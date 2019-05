MILANO. – L’era nerazzurra di Luciano Spalletti è ormai agli sgoccioli. È arrivato il tempo di ringraziamenti e saluti per il tecnico toscano, la cui avventura all’Inter dovrebbe concludersi definitivamente nei prossimi giorni: Antonio Conte si scalda, il futuro interista passa da lui. Chiusa la stagione con la sofferta qualificazione Champions e liberati i giocatori per vacanze o nazionali, ora la società nerazzurra entra nel vivo delle scelte per il futuro. La prima sarà quella dell’addio a Spalletti, con l’annuncio atteso a breve.

Il tecnico ha voluto ringraziare i suoi calciatori, in un messaggio che sa di addio: “Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato l’Inter nuovamente nel torneo più importante del mondo. Grazie!”, ha scritto Spalletti su Instagram. Parole di commiato dopo aver raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, in una annata complicata non solo per i risultati ma anche per la gestione di uno spogliatoio più volte sul punto di esplodere.

Spalletti ha portato la nave in porto, ma non basterà per meritarsi la conferma, motivo per cui lo stesso allenatore toscano si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa dopo il successo con l’Empoli. Il dado è tratto, la scelta della società è quella di affidarsi ad Antonio Conte. Accordo e strette di mano sul triennale da circa 9 milioni di euro annui già arrivate, resta solo l’annuncio, che seguirà quello dell’addio di Spalletti (per cui l’Inter cercherà un punto d’incontro sulla buonuscita) e dovrebbe arrivare entro la settimana.

Poi l’ex Juve e Chelsea potrà gettarsi nella sua esperienza nerazzurra, partendo dalla possibile visita a Zhang senior in Cina. Intanto il figlio Steven ha voluto lanciare una promessa, aspettando il mercato: “Farò il meglio che posso per questi colori”. Soltanto dopo gli annunci entrerà nel vivo anche il mercato.

A partire dalle cessioni con Icardi (che ha festeggiato sui social nonostante il rigore sbagliato, “la vita non deve essere perfetta per essere meravigliosa”) e Perisic i primi con la valigia in mano. L’obiettivo principale in attacco è Lukaku, con attenzione però anche a qualche big in centrocampo dopo l’arrivo di Godin in difesa. Un mercato che servirà anche per far felici i tifosi, un “pubblico da Champions”, come l’ha definito il club nerazzurro sui social, visto che sono stati oltre 1,3 milioni gli spettatori a San Siro in stagione.