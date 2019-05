MILANO. – A Roma e Milano calano gli stipendi, per affittare una casa con due camere da letto non bastano 1.000 euro e un fine settimana romantico in un hotel a 5 stelle è riservato ai Paperoni. In compenso però, un cappuccino al bar è tra i più economici al mondo.

A dirlo è ‘Mapping the world’s prices’ di Deutsche Bank, che analizza prezzi e qualità della vita in 56 grandi città del mondo rilevanti per il mercato finanziario. Milano e Roma sono al 35/o e 40/ posto della classifica dominata da Zurigo, Wellington e Copenhagen. Nel 2019 in Europa i prezzi sono generalmente cresciuti e l’Italia non fa eccezione (+1,24%).

Il rapporto riscontra però un generale decremento del valore reale degli stipendi netti mensili in Europa, con Roma e Milano (-13% e -10%) che però fanno peggio di Oslo e Parigi (-11%), Amsterdam, Vienna e Madrid (-9%) e Francoforte (-7%). Negli Usa invece i salari crescono, soprattutto a San Francisco che grazie a un balzo del +31% si porta al vertice della classifica con stipendi netti medi di 6,526 dollari capaci di far impallidire la pur facoltosa Zurigo (5,896 dollari).

Guardando agli affitti, l’Italia è a metà classifica per costo mensile. A Milano un appartamento con due camere da letto prevede un esborso medio di 1,395 dollari (1.247 euro, 25/o posto della classifica), a Roma di 1,157 dollari (1.034 euro, 29/o posto). Rispetto all’anno precedente crolla il reddito che resta in tasca dopo aver pagato l’affitto: -17% a Milano, -15% a Roma.

Essere la culla della moda mondiale non offre vantaggi sulle spese per l’abbigliamento, tra le più care tra i Paesi esaminati per il rapporto. Tanto per fare un esempio, un paio di scarpe sportive di marca costa in media 110,3 dollari a Milano (8/a nella classifica mondiale) e 101,3 dollari a Roma (18/a). Per non parlare dei vizi: cinque birre e due pacchetti di sigarette a settimana costano cari nelle due città, rispettivamente a 22/0 e 26/o posto mondiale per questo tipo di spesa.

Non basta, se Milano e Roma sono costose per viverci, sono costosissime per fare i turisti. Per lo meno a livelli ‘top’. La ‘capitale economica’ è in assoluto la destinazione più costosa al mondo per un weekend ‘romantico’, con una notte per due in un albergo a 5 stelle con vista che costa in media 961 dollari, seguita a ruota da Roma (6/o posto con una media di 609 dollari).

Turisti e cittadini possono però consolarsi al bar. Roma è terz’ultima al mondo per il prezzo di un cappuccino (al massimo di 1,9 dollari). Milano è ultima, con un costo medio di 1,7 dollari. Per non parlare della qualità della bevanda. Il rapporto ovviamente non la giudica, ma che quelli italiani siano tra i miglior cappuccini del mondo ca va sans dire.

(di Giorgia Bentivogli/ANSA)