(ANSA) – PECHINO, 29 MAG – La Cina lancia agli Stati Uniti l’esplicito avvertimento che ci sarà una reazione alla stretta varata contro Huawei. “Consigliamo agli Usa di non sottovalutare la capacità della parte cinese di tutelare i suoi diritti e i suoi interessi allo sviluppo. Non dite poi che non vi abbiamo avvisati”, dice un commento del Quotidiano del Popolo, voce del Partito comunista cinese, in cui è ventilata l’ipotesi “terre rare”, i minerali poco diffusi ed essenziali per i beni hi-tech e di cui la Cina è leader mondiale, come strumento di ritorsione.