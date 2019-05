(ANSAmed) – TEL AVIV, 29 MAG – Tremila israeliani e palestinesi hanno partecipato assieme lunedi’ all’Iftar (la cena che conclude ogni giornata di digiuno islamico del Ramadan) in un evento organizzato per loro dalla societa’ SodaStream, che produce gasatori per acqua frizzante. Obiettivo della manifestazione, ha spiegato il direttore della azienda Daniel Birnbaum, era di lanciare cosi’ un appello alla pace e alla coesistenza. Negli impianti della societa’ a Rahat, una localita’ beduina del Neghev non distante dalla striscia di Gaza, ”lavorano assieme in pace ed armonia – secondo un comunicato di SodaStream – 2.000 persone di tutte le religioni e di varie nazionalita’, ebrei, arabi, israeliani e palestinesi”. ”Non dobbiamo attendere che i nostri leader portino la pace e la coesistenza fra i nostri popoli”, ha detto Birnbaum. ”In quanto adulti responsabili dobbiamo provvedere noi stessi a farlo, non solo con l’Iftar ma tutti i giorni”. All’evento ha preso parte anche l’ambasciatore Usa in Israele David Friedman.