(ANSA) – ANTERSELVA (BOLZANO), 29 MAG – “Oggi non ero proprio in giornata, ma è passata anche questa tappa e per me, alla luce di quanto è successo, va bene così”. Così Vincenzo Nibali, subito dopo il traguardo di Anterselva, nei pressi del quale è stato staccato da Mikel Landa (di 19″) e dalla maglia rosa Richard Carapaz, che ha guadagnato 7″.