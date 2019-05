(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Matteo Berrettini, 29esima testa di serie, è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros. Il 23enne romano, numero 31 Atp e 29esima testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw dello Slam parigino (lo scorso anno era stato sconfitto al terzo turno da Thiem), dopo aver battuto in rimonta per 6-7(3) 6-4 6-4 6-2 lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking, ha ceduto per 6-4 7-5 6-3, in due ore e 21 minuti di partita, al Next Gen norvegese Casper Ruud, 20enne di Oslo figlio d’arte, numero 63 Atp, che per la prima volta approda al terzo turno nel Major francese.