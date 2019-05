CARACAS – Il Caracas era chiamato a disputare una gara epica contro il Liverpool per ribaltare l’1-0 subito a Montevideo. I ragazzi di Noel Sanvicente grazie alla carica del suo pubblico che ha cantato l’inno della squadra durante i 90 minuti non solo é riuscito nella remuntada, ma anche a sfatare il tabú con la zona Cesarini.

Le reti dei rojos del Ávila sono state timbrate da Jesús Arrieta (64’) e l’italo-venezuelano Ricardo Andreutti (82’). Mentre l’assist man della gara é stato il figlio d’arte Bernardo Añor che ha servito il passaggio vincente nei due gol.

La formazione venezuelana gioisce per la vittoria ma purtroppo é in ansia per Ricardo “Kuki” Martins uscito in barella durante il primo tempo e il colpo alla testa subito dall’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana nella gara contro la formazione uruguaiana.

Nella conferenza stampa post partita, Andreutti ha parlato della sfida. “Il gol lo può segnare chiunque, in tutti i modi lo meritavamo. Quando segno mi riempie di gioia l’abbraccio fisico dei miei compagni e quello ideale dei nostri tifosi. Questa vittoria é dedicata ai nostri fratelli che sono usciti infortunati. Speriamo che vi riprendiate presto”.

Per conoscere l’avversaria agli ottavi il Caracas dovrà attendere l’esito della sfida Universidad Católica de Cile-Independiente del Valle, in programma domani alle 20:30. All’andata la formazione ecuadoregna ha vinto per 5-0.

Il tabellino

CARACAS-LIVERPOOL 2-0

Reti: Jesús Arrieta 65’ e Ricardo Andreutti (83’)

CARACAS (2): Alain Baroja; Eduardo Fereira (Carlos Espinoza 55’), Rosmel Villanueva, Rubert Quijada, Bernardo Añor; Ricardo Martins (Ricardo Andreutti 45+3’), Leonardo Flores, Néstor Canelón (Luis Colmenaez 74’), Daniel Saggiomo; Richard Celis e Jesús Arrieta. DT: Noel Sanvicente.

LIVERPOOL (0): Jorge Bava; Steve Makuka, Franco Romero, Gonzalo Maulella (Jean Pierre Rosso 33’), Martín Rivas, Maximiliano Bajter, Alan Medina, Hernán Figueredo (Diego Guastavino 66’), Pablo Caballero (Lucas Ocampo 48’); Federico Martínez e Juan Ignacio Ramírez. DT: Paulo Pezzolano.

Note: ammoniti: Leonardo Flores 47’, Rubert Quijada 88’ e Jesús Arrieta 90+8 (CFC). Hernán Figueredo 44’ Alan Medina 85’ e Federico Martínez 88’ (LIV). Arbitro: Nicolás Gallo (Colombia). Stadio: Olímpico della UCV

(di Fioravante De Simone)