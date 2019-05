CARACAS – Oltre ai play off e le World Series, c’é un evento che i tifosi della Major League Baseball (MLB) attendono con ansia: l’All-Star Game. La partita di cadenza annuale e vede come partecipanti i migliori giocatori della National League e dell’American League.

Nella lista dei papabili figurano 25 giocatori creoli, dove spicca il nome dell’italo-venezuelano Francisco Cervelli.

Oltre al ricevitore di origini pugliesi, sono in corsa per rappresentare il Venezuela sul diamante del Progressive Field di Cleveland compioni come: Miguel Cabrera (1B dei Tigers), José Aguilar (1B dei Brewers), José Altuve (2B degli Astros), Gleyber Torres (SS dei Yankees).

Senza dimenticarci di: Rougned Odor (2B dei Rangers), Yolmer Sánchez (2B de White Sox), José Peraza (2B dei Reds), César Hernández (2B dei Filis), Asdrúbal Cabrera (3B dei Rangers), Marwin González (3B dei Twins), Eugenio Suárez (3B dei Reds), Martín Prado (3B dei Marlins), Eduardo Escobar (3B dei Diamondbacks), Elvis Andrus (SS dei Rangers), Freddy Galvis (SS dei Blue jays), Miguel Rojas (SS dei Marlins), Orlando Arcia (SS dei Brewers), Robinson Chirinos (C dei Astros), Omar Narváez (C dei Mariners), Wilson Ramos (C dei Mets), Willson Contreras (C dei Cachorros), David Peralta (OF dei Diamondbacks), Ender Inciarte (OF dei Braves), Ronald Acuña Jr. (OF dei Braves).

I “peloteros” presenti sul diamante vengono selezionati tramite una votazione dove partecipano i tifosi. Da quando esiste internet questo processo elettorale avviene on-line sul sito della MLB.

Ma in questo 2019, questo sistema di selezione é stato modificato: prima ci saranno una sorta di primarie che dureranno fino alle 16:00 del 21 giugno.

Poi, il 26 giugno, ci sarà un nuovo sondaggio che durerà soltanto 28 ore. I tre giocatori più votati saranno sul campo del Progressive Field il prossimo 9 luglio. Va ricordato che, la vincente di questa sfida avrà l’occasione di giocare quattro gare in casa nelle World Series.

(di Fioravante De Simone)