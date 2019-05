(ANSA) – ASSAGO (MILANO), 29 MAG – La partita della vita di Stefano Gentile (26 punti in 24′, massimo in carriera) è la chiave del successo della Dinamo Sassari sull’AX Milano. Gara-1 di semifinale (79-86) la spareggia il fratello maggiore di Alessandro, ex capitano proprio dell’Olimpia, e Sassari arriva così a 20 risultati utili consecutivi: un filotto incredibile, che la squadra di Pozzecco (scatenato a suo modo in panchina) confeziona cavalcando il quintetto piccolo e italiano (con Cooley in panchina e Polonara da 5) ma avendo la meglio a rimbalzo (37-32) e nel pitturato (50 punti contro 32), con alte percentuali da 2 (64%). A Milano non basta il recupero di James (12 ma -20 di plus/minus) e la doppia doppia di Tarczewski (10 e 13 rimbalzi): la squadra di Pianigiani, come nei quarti contro Avellino, perde subito il fattore campo e ora non può più sbagliare venerdì sera.