(ANSA) – COLLEPASSO (LECCE), 29 MAG – E’ stato assassinato l’uomo di 89 anni trovato morto stasera nella sua abitazione di Collepasso, in provincia di Lecce. Lo confermano gli investigatori. Antonio Leo sarebbe morto in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di alcol dandogli fuoco. Il corpo dell’anziano è quasi del tutto bruciato. L’omicidio sarebbe avvenuto nel bagno dell’abitazione dell’uomo. Il figlio della vittima, un uomo di mezza età titolare di un’agenzia immobiliare ubicata nella stessa palazzina, viene ascoltato in caserma dai carabinieri.