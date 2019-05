CARACAS – L’opera lirica “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo, per festeggiare la Repubblica Italiana. Nella “Sala José Félix Ribas” del complesso culturale “Teatro Teresa Carreño” nei giorni 1 e 2 giugno, sarà presentata la celebre opera. Così sarà celebrata la Festa della Repubblica e saranno commemorati i 100 anni della morte di Leoncavallo.

Betzabeth Talavera, Gaspar Colón, Robert Girón e le giovani promesse Claudio González e Guillermo Tirado saranno i protagonisti dell’Opera che fu rappresentata per la prima volta al Teatro del Verme di Milano il 21 maggio 1892. Saranno accompagnati dal “Coro de Opera Teresa Carreño” e l’”Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho” diretta dal maestro Alfredo Rugeles.

La messa in scena dei “Pagliacci” promette grandi novità. Infatti, è stata reinterpretata da un punto di vista avanguardista da Lorelys Urbina. La narrazione artistica sarà a carico di Diana Arismendi e Elisa Vegas. L’Opera è una co-produzione tra Teatro Teresa Carreño e Milvia Piazza producciones.

“Pagliacci”, musica e testo di Leoncavallo, è considerata, assieme a “Cavalleria Rusticana”, tra le più rappresentative opere veriste.

L’opera “Pagliacci” è stata allestita grazie al patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e il “Banco de Desarrollo de America Latina” (Caf).