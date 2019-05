(ANSA) – VICCHIO (FIRENZE), 30 MAG – La Federazione Motociclistica Italiana ha festeggiato nella villa Poggio Bartoli a Vicchio di Mugello i 10 anni di connubio col Campionato italiano velocità (Civ). “2009-2019 dal Civ al Mondiale. 10 anni di passione, traguardi e vittorie”, il titolo dell’evento che ha radunato per la prima volta tutti i piloti italiani, oggi protagonisti nel mondiale, ma che sono nati e cresciuti con il contributo della Fmi e che domenica torneranno a sfidarsi sul circuito del Mugello nel Gp d’Italia. A capitanare il gruppo di centauri, premiati ognuno con una targa dal presidente Giovanni Copioli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso: “E’ molto bello essere qui tutti insieme prima del Gp d’Italia – ha commentato il ‘Dottore’ – Negli ultimi anni nel nostro paese si è mosso qualcosa, stiamo lavorando bene insieme alla federazione per far crescere i tanti talenti che abbiamo”. Rossi con la sua scuola VR46 Rider Academy ha già vinto due mondiali in Moto2 con Franco Morbidelli nel 2017 e Francesco Bagnaia nel 2018.