(ANSA) – AOSTA, 30 MAG – Il giudice monocratico Maurizio D’Abrusco ha condannato a un anno, due mesi e cinque giorni di reclusione e a cinque mesi e 10 giorni di arresto e 800 euro di ammenda Paolo Maccari, di 52 anni, titolare di un albergo di Aosta imputato per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Nell’agosto del 2018 un turista inglese, per un guasto dell’auto, era stato accompagnato con moglie e figli nell’albergo di Maccari e, vista l’indisponibilità di una camera, aveva deciso di andare in un’altra struttura. Di fronte al diniego dell’albergatore di utilizzare i servizi igienici, la figlia di sette anni aveva urinato in una siepe adiacente scatenando – secondo l’accusa – la reazione dell’albergatore, che aveva colpito più volte il turista con un bastone da fiolet da 105 cm. La vicenda era emersa dopo una recensione negativa degli stessi turisti sul sito Tripadvisor, con tanto di foto di Maccari che brandiva un bastone e della schiena del marito con un livido. (ANSA).