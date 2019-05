(ANSA) – NORCIA (PERUGIA), 30 MAG – La “Carovana” dei terremotati sul raccordo anulare per “accerchiare Roma” e chiedere una volta di più di accelerare sulla ricostruzione post sisma 2016: la manifestazione è in programma per sabato 1 giugno ed è stata organizzata dal Comitato Rinascita Norcia insieme ad altri del cratere. L’invito a partecipare, da parte degli organizzatori, è rivolto a tutti i cittadini delle aree colpite, mentre agli italiani i rappresentanti dei comitati chiedono di esporre un lenzuolo bianco con scritto “Ricostruzione”, “in segno di solidarietà nei confronti delle oltre 300 vittime del terremoto e dei sopravvissuti senza più casa”. “La protesta dei #lenzuolibianchi da noi ideata per rendere pubblico lo stato delle cose, ha contribuito ad unire e mobilitare i terremotati di tutto il cratere che, con questa manifestazione, vogliono richiamare l’attenzione delle istituzioni per sbloccare la ricostruzione e bloccare l’agonia dei territori del vero cratere”, scrive in un comunicato il comitato di Norcia. Sabato l’appuntamento è alle ore 9 a Norcia, zona Porta Ascolana. “Ci ritroveremo – annuncia ancora il comitato – per organizzare la Carovana che partirà alle 11 in direzione di Roma, percorrendo tutta la Valnerina, via Terni, per poi congiungersi con le altre Carovane alle 14, presso l’autogrill di Fiano Romano”. Da li un’unica Carovana si dirigerà verso la Capitale percorrendo tutto il raccordo anulare ad andatura ridotta per “accerchiare Roma”. (ANSA).