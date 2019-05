(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Una donna di 36 anni, del Senegal, è morta rimanendo incastrata tra un convoglio, la banchina e le rotaie in una stazione della metro di Roma. La donna era in compagnia di una amica con una bambina, quando sarebbe scivolata finendo sui binari della stazione Lepanto della linea A in direzione Anagnina. E’ quanto emerso dall’analisi delle prime immagini del circuito di videosorveglianza vagliate dalla polizia che sta ascoltando alcuni testimoni perché non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto ci sono gli agenti del commissariato Prati e la polizia scientifica per i rilievi. La metro A di Roma è ferma nella tratta che va dalle stazioni di Termini a quella di Battistini, quasi la metà dell’intero percorso. Atac ha attivato un servizio di navette sostitutive. In precedenza, la circolazione era stata interrotta in un tratto ancora più ampio tra San Giovanni e Battistini e era attiva ma con rallentamenti tra San Giovanni e Anagnina.