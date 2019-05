VERONA. – Un dato è certo: anche il prossimo anno il Veneto sarà presente nella massima serie di calcio italiana. Ma che ci vada il Verona, che in A ha anche vinto uno scudetto, o il Cittadella non è esattamente la stessa storia. Lo spareggio playoff di B permetterà a una delle due contendenti di prendere il posto del Chievo, retrocesso quest’anno tra i cadetti.

Appuntamento per l’andata al ‘Tombolato’ di Cittadella, piccolo impianto da 7 mila posti, e domenica al Bentegodi di Verona per il ritorno. Saranno i cugini dell’Hellas a rimpiazzare la società del presidente Campedelli, oppure un’altra “favola” del calcio moderno, il Cittadella della famiglia Gabrielli? Domanda che avrà la sua risposta in 180 minuti che si annunciano davvero combattuti.

Se dovesse passare la formazione allenata da Aglietti, per il Verona il prossimo sarebbe il ventinovesimo campionato nella massima serie, un bottino davvero ricco per una provinciale che, secondo il parametro della tradizione sportiva della Federazione, si trova al tredicesimo posto subito alle spalle dell’Atalanta dei miracoli.

Se invece a trionfare fosse l’undici allenato da Venturato, per il Cittadella l’approdo in A sarebbe un debutto assoluto. E sarebbe un record anche per la serie A: mai un centro abitato così piccolo è approdato alla massima serie a girone unico, se si considera che il Chievo è un quartiere di Verona.

Fondata nel 1973 dalla fusione tra Unione sportiva cittadellese e Club Olympia Cittadella, l’Associazione sportiva Cittadella ha al suo attivo finora dieci stagioni tra i cadetti, e quella appena trascorsa è la miglior annata in assoluto vissuta dalla società granata. Ma nella storia del Cittadella c’è un precedente davvero incoraggiante alla vigilia di questa doppia sfida con il Verona. Proprio al Bentegodi, infatti, in un drammatico spareggio contro il Brescello, il Cittadella nel giugno del 2000 conquistò la promozione in serie B. Proprio in quello stadio che ora potrebbe regalare un sogno chiamato serie A.