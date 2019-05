MADRID – Organizzato dalla “Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna”, in collaborazione con la nostra Ambasciata e altre istituzioni italiane, torna “Passione Italia”. Attesa dagli amanti del Belpaese e trasformatasi ormai in un appuntamento obbligato per la nostra Collettività, la Kermesse, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno a Madrid Río, nella piattaforma multifunzione di Arganzuela, permetterà di presentare il meglio dell’Italia.

Quest’anno protagonista dell’evento sarà la Regione Campania, punto d’incontro naturale dei profondi legami storici, economici e culturali tra Italia e Spagna. “Passione Italia”, così, sarà la vetrina della sua offerta turistica e agroalimentare.

L’evento sarà inaugurato dal nostro Ambasciatore, Stefano Sannino, il 31 maggio alle ore 21:00. Lo accompagneranno l’Assessore all’Internalizzazione, Start Up-Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione, e il Presidente della nostra Camera di Commercio, Marco Pizzi.

La stessa sera, Umberto Tozzi, cantautore italiano assai noto in Spagna, offrirà l’atteso concerto. La musica accompagnerà i tre giorni di evento con un ricco programma di concerti live e dj-set.

Anche quest’anno, “Passione Italia” si caratterizzerà per la sua ampia offerta gastronomica. Infatti, è previsto un vasto spazio dedicato alla migliore cucina italiana in tre aree tematiche:“GustItalia”, dove si potrà degustare una variata offerta di ricette e piatti tipici regionali; “ArtItalia”, stand di artigianato e di promozione di destinazioni turistiche con la possibilità di acquistare prodotti tipici; e “Food Lab”, spazio dedicato all’evento “Authentic Italian Table (AIT)”,con un ricco programma di degustazioni.

– Attraverso “Passione Italia” – ha commentato l’Ambasciatore Sannino – vogliamo trasformare la festa nazionale italiana in una festa di tutti e per tutti, italiani e spagnoli, affinché le nostre culture e le nostre società continuino a collaborare e crescere insieme.

Redazione Madrid