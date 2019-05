(ANSA) – ROMA, 30 MAG – L’astensione della Lega serie B al momento del voto in Consiglio federale Figc sul nuovo codice di giustizia sportiva è legato solo alla mancanza di un mandato preciso sul tema da parte dell’assemblea dei club e del consiglio direttivo, che da tempo non si riunivano per discuterne. Lo ha spiegato il presidente della Lega cadetta, Mauro Balata, dopo il Consiglio federale a Roma, sottolineando che la riforma è pienamente appoggiata dall’associazione.