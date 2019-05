MILANO. – La birra entra sempre di più nelle abitudini di consumo degli italiani, con una crescita dei volumi (+3,2%) e dell’export (+6,6%). Il settore della birra fa registrare un vero e proprio boom nella nascita di piccoli stabilimenti, con una quota produttiva che supera i 500 mila ettolitri.

Il quadro completo sul settore emerge dall’annuale rapporto di AssoBirra, l’associazione dei birrai e dei maltatori che rappresenta il 90% della produzione nazionale. L’anno scorso il consumo di birra in Italia è aumentato del 3,2%, passando dai 19 milioni di ettolitri del 2017 ad oltre 20 milioni. Cresce anche il consumo pro-capite (+3,4%) che si è attestato a 33,6 litri. L’incremento dei consumi ha portato alla crescita della produzione nazionale (+4,7%), con l’Italia che si posiziona al nono posto in Europa per i volumi mentre è quinta per il numero di birrifici.

Segno positivo anche per l’export che ha raggiunto il massimo storico superando il tetto dei 3 milioni di ettolitri, in aumento del 6,6%. Cresce infine l’occupazione con 700 unità in più in un settore che conta 140 mila lavoratori. Gli ottimi risultati ottenuti sul fronte della produzione e dei consumi i produttori a chiedere al governo una riduzione delle accise.

La birra, infatti, continua ad essere l’unica bevanda da pasto con le “accise e quindi sarebbe giusto intervenire”, spiega Michele Cason presidente di AssoBirra. E’ necessario individuare un percorso che riporti la “tassazione a livelli più equi. La strada del governo e del parlamento è decisamente quella giusta, ma a fronte di aumenti del 30% nel triennio 2013-2015, le diminuzioni del triennio 2017-2019 non raggiungono neppure l’1,7%. Quindi occorrerebbe aumentare la velocità di questa road map”.

Negli ultimi anni il settore ha fatto registrare un vero e proprio boom dei micro birrifici. Dopo la nascita, in tutto il Paese, di nuove realtà imprenditoriali per gran parte giovanili, oggi i micro birrifici sono 862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3% sul 2017. AssoBirra ha in programma di mettere in campo una serie di azioni per continuare a favorire la competitività dei piccoli stabilimenti e sostenere lo sviluppo di un comparto che, negli ultimi 10 anni, è cresciuto dell’824% e che oggi rappresenta il 3,1% della produzione di birra in Italia.

(di Massimo Lapenda/ANSA)