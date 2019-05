(ANSA) – WASHINGTON, 30 MAG – Duro attacco di Nancy Pelosi a Facebook, per non aver rimosso il video manipolato – condiviso su Twitter anche dall’avvocato di Trump, Rudy Giuliani – che mostra la speaker della Camera farfugliare, come se fosse ubriaca. “Abbiamo detto a lungo ‘povera Facebook, è stata sfruttata inconsapevolmente dai russi’. Penso che, non rimuovendo qualcosa che sanno essere falso, abbiano dimostrato che erano complici disponibili delle interferenze russe nelle nostre elezioni”, ha dichiarato alla tv Kqed.