ROMA. – “L’obiettivo è ottenere il massimo risultato. Girone e formula sono difficili ma il nostro scopo è quello di vincere l’Europeo”. Al via del pre ritiro che si svolgerà al centro sportivo di Formello fino all’8 giugno in vista dell’Europeo Under 21, il ct degli Azzurrini non nasconde le sue aspettative: “Tutti mi chiedono di vincere – precisa Di Biagio – ma le mie ambizioni sono proprio quelle. Tutti mi dicono che ho una squadra fortissima ma penso che ce l’ho sempre avuta anche quando non lo era, figuriamoci oggi”.

Dopo 6 anni di gestione e il terzo Europeo di Di Biagio alle porte, in palio quest’anno ci sarà l’orgoglio di voler arrivare fino in fondo da padroni di casa, oltre che il pass olimpico per Tokyo 2020: “Vincere l’Europeo – chiarisce Di Biagio – sarebbe la ciliegina sulla torta: non voglio mettere le mani avanti, ma se non si dovesse raggiungere quell’obiettivo sarebbe un peccato buttare tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi anni. Quello che abbiamo fatto è apprezzato in tutta Europa tranne che in Italia”.

Sarà l’Europeo “più bello degli ultimi 20-30 anni”, si dice sicuro, perché “ci sono oltre all’Italia altre cinque sei squadre che possono vincerlo. Ma noi siamo arrivati al punto che ce la possiamo giocare con tutti”. Dovrà dimostrarlo già dalla partita d’esordio del 16 giugno contro la Spagna al Dall’Ara di Bologna.

L’8 giugno i convocati della lista definitiva dei 23 giocatori, con la consapevolezza che il ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, lascerà tutti i big dopo gli impegni con Grecia e Bosnia. Parliamo di Kean, Chiesa, Barella, Zaniolo e Pellegrini, Gianluca Mancini, gente titolare in Serie A e con diverse presenze anche in Europa.

Unica nota dolente, che molti degli Azzurrini hanno giocato poco nel girone di ritorno: “Non sono cambiate molto le cose ultimamente, anzi molti hanno giocato anche meno”, sibila Di Biagio. Non ci sarà invece Donnarumma, come annunciato proprio dal tecnico: “Dalla Nazionale A verranno tutti tranne Donnarumma. Nonostante Gigi mi avesse dato ampia disponibilità per venire, abbiamo deciso di comune accordo con Mancini che il suo percorso in Under 21 è finito”.

Al suo posto uno tra Meret e Audero, con Montipò terza scelta. Per il momento indisponibile Edera, convocati in extremis Sottil e Del Sole, mentre Calabria e Moncini si aggregheranno al pre ritiro dal 3 giugno. Nel pomeriggio di oggi primo allenamento, domani doppia seduta. Il 6 giugno la prima amichevole, dal 10 ritiro a Casteldebole (Bo). “Questa settimana cercheremo di recuperare qualcuno come Calabria e valutare Parigini”, ha concluso Di Biagio.