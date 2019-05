(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “La Lega serie A è convinta che la riforma del codice di giustizia sportiva fosse una necessità inderogabile e improrogabile, tanto che ha partecipato attivamente alla sua stesura. Oggi avevamo chiesto solo un rinvio del voto in Consiglio Figc per poter esaminare lunedì il testo nel Consiglio di Lega, per questo al momento del voto ci siamo astenuti”. Così il presidente della Lega serie A, Gaetano Miccichè, spiega la posizione dell’associazione dei club della massima serie durante il Consiglio federale che ha approvato il nuovo codice, un voto che ha visto anche l’astensione della Lega serie B. Lunedì prossimo, dunque, il Consiglio dei presidenti di serie A esaminerà il testo sul cui proporre eventuali modifiche. Il presidente Figc, Gabriele Gravina, si è detto disponibile a recepire nel testo interventi non di sostanza.