(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Il Consiglio federale della Figc, riunitosi oggi a Roma, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2018, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 1,8 milioni. Il valore della produzione, come ha esposto il dg, Marco Brunelli, si attesta a 160,4 milioni ed è legato, in via prevalente, alla valorizzazione dei diritti tv, agli introiti delle sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva nonché dalla realizzazione dei progetti inerenti le risorse rivenienti dalla mutualità generale di sistema. Il bilancio presenta un valore pari a 148,3 milioni con costi per l’attività sportiva pari a 101,6 milioni, costi di funzionamento pari a 36 milioni, determinando il valore del margine operativo lordo (Mol) in 22,8 milioni. Il risultato operativo e il risultato ante imposte sono pari a 12,3 milioni. Il risultato di esercizio è pari a 1,8 milioni. Dal punto di vista patrimoniale, si evidenzia un patrimonio netto in crescita, che si attesta a 53,1 milioni.