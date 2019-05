(ANSA) – SCARPERIA (FIRENZE), 30 MAG – ”E’ la gara più importante e nonostante sia tanto che corro, i giorni prima del Mugello sono diversi, si sente crescere la tensione per un insieme di cose”. Valentino Rossi ha voluto aprire il weekend del Mugello, dove domenica andrà in scena il Gran premio d’Italia di MotoGP, raccontando le sue sensazioni che prova ogni anno quando si avvicina quello che per lui è da sempre l’appuntamento più importante della stagione sulla pista che lo ha visto trionfare per ben nove volte. ”Da domani sarà importante lavorare bene e fare le scelte giuste perché quest’anno gli avversari sono tutti velocissimi e non sarà sicuramente facile. Dipenderà molto dalla posizione che otterrò in griglia e da come riusciremo ad andare forte sul rettilineo. Darò il 100% e farò di tutto per salire sul podio che per me è il più bello di tutta la stagione”.