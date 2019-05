(ANSA) – FIRENZE, 30 MAG – “Per motivi organizzativi il Consiglio di Amministrazione di ACF Fiorentina, convocato per domani (venerdì 31 maggio 2019), è spostato a sabato 1° giugno 2019”. E’ quanto comunicato dalla società viola sul sito ufficiale. Si tratta di un Consiglio di amministrazione della Fiorentina molto atteso perché dovrebbe decidere il futuro del club viola dei Della Valle dopo che nei giorni scorsi è emerso un interesse di acquisto della società gigliata da parte dell’italo-americano Rocco Commisso. Non sono da escludere anche altre possibili scenari: come la decisione di vendere la società ad altri interessati o alla stessa permanenza dei Della Valle alla guida della Fiorentina.