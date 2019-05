(ANSA) – MILANO, 30 MAG – Sei anni di carcere e 6 mila euro di multa per estorsione con metodo mafioso per Paola Galliani la mediatrice finanziaria di Legnano, in carcere, poiché per rientrare in possesso di un credito da decine di migliaia di euro fece picchiare un imprenditore da due pregiudicati e un complice vicini alla ‘ndrangheta. Lo ha deciso in abbreviato il gup Giusy Barbara che ha condannato anche il commercialista Enrico Verità a 3 anni e 4 mesi e 2 mila euro. Intercettata, la donna aveva minacciato di fare “scatenare la belva”.