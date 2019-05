CARACAS – Gli italo-venezuelani Fernando Aristeguieta De Luca e Jefferson Savarino sono nella lista definitiva dei convocati della Vinotinto per la Coppa America Brasile 2019.

Hanno ricevuto la chiamata del selezionatore nazionale Rafael Dudamel anche volti noti alla nostra serie A come Tomás Rincón, perno del Torino di Walter Mazzarri. Senza dimenticarci di altri calciatori con un passato nel nostro campionato come il portiere Rafael Romo (ex Udinese), Rolf Feltscher (ex Parma e Padova), Adalberto Peñaranda (ex Udinese) e Josef Martínez (ex Torino).

Tra i tifosi sorprendono le assenze di calciatori come Romulo Otero (ex Caracas, attualmente il suo cartellino é dell’Atlético Mineiro) ed Edder Farías (in questo 2019 ha segnato 18 reti con l’Atlético Venezuela), Jan Hurtado, Jhoder Cádiz e Yeferson Soteldo.

Nel gruppo che rappresenterà il Venezuela in Brasile ci sono tre portieri, sette difensori, dieci centrocampista e tre attaccanti.

Nella lista presenti pezzi da novanta come Wuilker Farñez, Roberto Rosales, Luis Manuel Seijas (con un breve passato nel Centro Social Italo Venezolano di Valencia), Juan Pablo Añor e Salomón Rondón.

I creoli da diversi giorni si stanno allenando negli Stati Uniti dove disputeranno tre amichevoli prima di affrontare il torneo continentale. Le gare in programma sono Ecuador (a Miami sabato), Messico (il 5 ad Atlanta) e Stati Uniti (a Cincinati il 6). La nazionale creola volerà verso il Brasile il 10 giugno dove arriverà nella città di Porto Alegre.

Il Venezuela farà il suo esordio il 15 giugno contro il Perù sul campo dell’Arena do Gremio, tre giorni dopo dovrà fare i conti con i padroni di casa tra le mura dell’Arena Forte Nova a Salvador de Bahia. Infine, il 22 giocherà contro la Bolivia, nello stadio Mineirao

La lista dei 23 convocati per la Coppa América

Portieri: Wuilker Fariñez (Millonarios, Colombia), Rafael Romo (Apoel, Cipro) e Joel Graterol (Zamora).

Difensori: Ronald Hernández (Stabaek, Norvegia), Rolf Feltscher (L.A. Galaxy, Stati Uniti), Yordan Osorio (Vitória Guimaraes, Portogallo), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona, Spagna), Jhon Chancellor (Al-Ahli Doha, Catar), Roberto Rosales (Espanyol, Spagna) e Luis Mago (Palestino, Cile).

Centrocampisti: Júnior Moreno (D.C. United, Stati Uniti), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira), Yangel Herrera (SD Huesca, Spagna), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe, Colombia), Juan Pablo Añor (SD Huesca, Spagna), Tomás Rincón (Torino, Italia), Jhon Murillo (CD Tondela, Portogallo), Adalberto Peñaranda (Watford, Inghilterra), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, Stati Uniti) e Darwin Machís (Cádiz, Spagna).

Attaccanti: Salomón Rondón (Newcastle United, Inghilterra), Fernando Aristeguieta (América, Colombia) e Josef Martínez (Atlanta United, Stati Uniti).

(di Fioravante De Simone)