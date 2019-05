(ANSAmed) – TEL AVIV, 30 MAG – ”Avigdor Lieberman ha abbattuto ieri un governo di destra, per la seconda volta negli ultimi otto mesi. E’ un serial killer di governi di destra. Lo ha fatto in passato, e tornerà a farlo in futuro”: lo ha affermato stasera il premier Benyamin Netanyahu commentando lo scioglimento anticipato della legislatura dovuto al proprio insuccesso di dar vita ad un nuovo governo. ”Lieberman – ha aggiunto – aveva ricevuto tutto quello che voleva, anche la legge sull’arruolamento degli ortodossi. Dice di essere un uomo di principi, ma i suoi principi cambiano di volta in volta. In realtà è mosso solo dalla propria ambizione personale”.