SCARPERIA (FIRENZE). – L’appuntamento del motomondiale al Mugello ha un sapore tutto speciale. Se ne accorgono tutti i piloti italiani che vogliono regalarsi una vittoria per godere totalmente l’abbraccio unico del pubblico di casa e gli avversari stranieri che sperano di occupare il gradino più alto del podio per fare un dispetto ai campioni italiani. Mai come quest’anno il Mugello sarà un’incognita e lo sa bene Valentino Rossi che scalpita per avere una Yamaha più veloce in rettilineo e più performante in curva per lottare alla pari con i suoi avversari.

23 punti di distacco dalla Honda del solito Marc Márquez non sono ancora tantissimi, ma se il team dei tre diapason non riuscirà a breve a invertire la tendenza, la situazione potrebbe diventare irrecuperabile. ”E’ la gara più importante e nonostante sia tanto che corro, i giorni prima del Mugello sono diversi, si sente crescere la tensione per un insieme di cose – ha spiegato Rossi – Da domani sarà importante lavorare bene e fare le scelte giuste perché quest’anno gli avversari sono tutti velocissimi e non sarà sicuramente facile. Dipenderà molto dalla posizione che otterrò in griglia e da come riusciremo ad andare forte sul rettilineo. Meno male che qui ce n’è uno solo. Darò il 100% e farò di tutto per salire sul podio che per me è il più bello di tutta la stagione”.

Gli ha fatto eco Andrea Dovizioso, distanziato di soli 8 punti dal leader del mondiale: ”L’obiettivo qui è assolutamente vincere perché sappiamo che siamo più competitivi che su altre piste. Dobbiamo essere intelligenti perché talvolta per voler portare a casa il massimo risultato a tutti i costi, poi succede che ce ne andiamo con zero punti”. Marc Márquez intanto si è presentato in sala stampa raffreddato, ma nessuno si fa illusioni sulla tenuta fisica dello spagnolo.

A spazzare via ogni dubbio ci pensa Rossi: ”Secondo me è tutta una strategia, lui domani starà benissimo e noi tutti avremo 40 di febbre e non riusciremo a girare. Non pensavo che si sarebbe mai potuto ammalare, da quando lo vedo non è mai stato male e invece, incredibile, ha il raffreddore! Scherzi a parte, non credo che la cosa gli darà troppo fastidio”.

In effetti Márquez sembra non preoccuparsi e spera di rompere le uova nel paniere ai suoi avversari: ”Negli ultimi anni ho avuto delle difficoltà – ha commentato il campione spagnolo – ma questa volta partiamo da una base diversa, abbiamo un altro motore e dovremmo andare bene”. La prima sessione di prove libere di domani comincerà a darci delle risposte.