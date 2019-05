(ANSA) – PARIGI, 30 MAG – Un gruppo di militanti del gruppo femminista “Femen” hanno dato vita oggi a una dimostrazione nel cortile del Palais Royal di Parigi, per denunciare i 60 “femminicidi” commessi dall’inizio dell’anno e “l’indifferenza del governo”. Le dimostranti erano una sessantina e, arrivate sul posto, si sono esposte a seno nudo per una decina di minuti sulle celebri colonne di Buren del cortile, prima in silenzio e con i pugni levati al cielo, poi accendendo fumogeni rosa e gridando “alle donne assassinate, la patria indifferente”, “non una di più” e “Stop femminicidi!”. Le militanti si sono poi allontanate, sempre gridando i loro slogan, davanti al Louvre, fra i turisti e i passanti della mattina di festa a Parigi (in Francia si celebra l’Ascensione). Sul seno, le Femen avevano dipinti in nero i nomi delle donne uccise in Francia dal 1 gennaio.