CARACAS – La Primera División può festeggiare dopo il Caracas, anche lo Zulia si qualifica per gli ottavi della Coppa Sudamericana. La squadra allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano ha battuto per 0-1 il Palestino a Santiago del Cile grazie ad un gol di Evelio Hernandez al 78esimo. All’andata i maracuchos avevano vinto 2-1 in una gara al cardiopalma.

Tra i protagonisti della gara di Santiago c’è il portiere Leo Morales che continua a scrivere pagine importante non solo per il club, ma anche per il su palmares. Nelle due gare disputate in trasferta, prima con il Nacional Potosi e poi con il Palestino, non ha subito reti. La formazione boliviana ha tirato 15 volte in porta, mentre quella cilena lo ha fatto in 10 occasioni.

Nelle ultime dieci gare disputate dalla squadra allenata da Francesco Stifano ha uno score di sette vittorie e tre pareggi. I successi sono arrivati in forma consecutiva.

Per la prima volta nella storia della Coppa Sudamericana, la Primera División avrà due rappresentati negli ottavi: Zulia e Caracas.

I lagunari affronteranno i peruviani dello Sporting Cristal che hanno avuto la meglio sui cileni dell’Union Española. Mentre il Caracas per conoscere l’avversaria agli ottavi dovrà attendere l’esito della sfida Universidad Católica de Cile-Independiente del Valle, in programma stasera alle 20:30. All’andata la formazione ecuadoriana ha vinto per 5-0.

Il tabellino

PALESTINO-ZULIA 0 – 1

Gol: Evelio Hernández (78’ su calcio di rigore)

Palestino (0): Fabián Cerda; Alejandro González, Cristóbal Jorquera, Lucas Passerini (Fabián Ahumada, 70’), Luis Jiménez; César Cortes (Enzo Guerrero, 46’), Luis Mago (Renato Tarifeño, 82’), Brayan Véjar; Guillermo Soto, Roberto Gutiérrez y Agustín Farías. DT: Ivo Basay.

Zulia FC (1): Leo Morales; Daniel Rivillo, Jerry León, Andrés Maldonado, Gabriel Benítez; José Martínez, Evelio Hernández, Albert Zambrano (Luis Paz, 90+1’), Frank Feltscher; Junior Paredes (Miguel Celis, 82’) y Brayan Moya (Abel Casquete, 87’). DT: Francesco Stifano.

Note: Ammoniti: Agustín Farías, 72’; Luis Mago, 79’; Alejandro González, 87’; Guillermo Soto, 90+2’ (PAL) e Frank Feltscher, 51 (ZUL). Espulsioni: Roberto Gutiérrez (90+3’). Arbitro: Roody Zambrano (ECU). Stadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

(di Fioravante De Simone)