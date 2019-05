(ANSA) – ATMORE (ALABAMA), 31 MAG – Un uomo accusato di aver ucciso un religioso nel 1991 durante una rapina è stato giustiziato in Alabama con una iniezione letale, poche settimane dopo un’altra esecuzione avvenuta tra aspre battaglie legali. Christopher Lee Price, 46 anni, è così il secondo detenuto messo a morte in Alabama in due settimane. L’esecuzione è avvenuta alla prigione di Holman, dove l’uomo è stato dichiarato morto alle 19,31 ora locale. Era accusato dell’omicidio di Bill Lynn, un pastore del nord dell’Alabama ucciso con una spada e un coltello pochi giorni prima di Natale. Poco prima dell’esecuzione il condannato ha diffuso un messaggio tramite il suo avvocato. “Un uomo è molto di più dei suoi errori peggiori”, ha scritto. “Finalmente – ha affermato da parte sua il governatore dell’Alabama Kay Ivey – la famiglia del pastore Lynn può darsi pace sapendo che giustizia è fatta”.