(ANSA) – BEIRUT, 31 MAG – E’ salito a sei il bilancio dei civili uccisi in una serie di attentati compiuti nelle ultime ore a Kirkuk, città irachena nota per le risorse di petrolio e per la disputa decennale tra le forze curdo-irachene e il governo federale di Baghdad. Lo riferiscono fonti di polizia locali citate dalla tv irachena al Sumariya. I feriti della raffica di attentati sono almeno 12. Gli attacchi dinamitardi si sono verificati nelle zone affollate della città subito dopo l’iftar, la giornaliera rottura del digiuno nel mese sacro di Ramadan.